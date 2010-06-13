به گزارش مهر از آسوشیتد پرس، در پی حمله نیروهای رژیم اشغالگر قدس به کشتیهای حامل کمکهای بشر دوستانه به نوار غزه، گروه سینمایی اتوپیای فرانسه نمایش برنامه ریزی شده فیلم کمدی " پنج ساعت در پاریس" متعلق به آن رژیم را متوقف کرد و به جای آن مستندی به نام "ریچل" درباره دانشجوی معترض آمریکایی که در جریان حمله بولدوزرهای ارتش صهیونیستی به منطقه فلسطینی نشین نوار غزه مجروح می‌شود را روی پرده برده است.



مدیر این موسسه سینمایی اعلام کرده که این عمل را تنها راه اعتراض نسبت به رفتار وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان آزادی و قتل 9 نفر از سرنشینان آن بوده است.از سوی دیگر سازمان یهودیان مقیم فرانسه این اقدام را نشانه افزایش بی سابقه احساسات ضد صهیونیستی در این کشور خوانده است.

