به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا سعیدی رئیس گروه فنی حرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش مازندران ظهر یکشنبه در جلسه کمیته نظری استان در سار تشویق و هدایت دانش آموزان به رشته های کشاورزی را از اولویتهای این گروه دانست و افزود: تا کنون 50 عنوان سی دی فیلم در رشته کشاورزی به هنرستانهای کار و دانش ارسال شد .

وی خاطرنشان کرد: ارتباط لازم با جهاد کشاورزی به منظور تهیه جزوات ترویجی و ارسال به کلیه واحدهای آموزشی شبانه روزی استان صورت گرفته است .

سعیدی خاطرنشان کرد: امسال 10 رشته جدید به رشته های فعلی هنرستانهای استان افزوده می شود.





