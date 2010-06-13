اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه سفال و سرامیک همدان ثبت ملی شده است، اظهار داشت: هنرمندان استان همدان در بیش از 116 رشته از بین 225 رشته شناخته شده کشور فعال هستند که برخی از این رشته‌ها منسوخ شده و برخی نیز در حال احیاست.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان بیان داشت: فیلم بلند سینمایی صنایع دستی همدان در حال تدوین است که در 100 دقیقه ساخته شده است و در صورت اتمام در شبکه‌های جهانی و داخلی پخش می‌شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان یادآور شد: شهرک صنایع‌دستی و بازارچه صنایع‌ دستی در حال مطالعه است و به‌زودی پیگیری می‌شود و امسال تدوین اطلس جامع صنایع‌ دستی نیز به پایان می‌رسد.

وی برگزاری همایش سفال لالجین، آموزش رشته‌های منسوخ شده صنایع‌ دستی و تکمیل نمایشگاه دائمی را از برنامه‌های امسال این سازمان نام برد.