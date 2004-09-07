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۱۷ شهریور ۱۳۸۳، ۱۰:۴۱

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در گفتگو با "مهر":

با مطرح كردن موسوي تعادل جناح راست را به هم ريختيم // اگر موسوي بپذيرد ، همه مسايل حل مي شود

رسول منتجب نيا عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز گفت :مطرح شدن مهندس موسوي تمام برنامه ها و معادلات جناح راست را بر هم ريخته است .

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر با بيان اين مطلب افزود: رايزيني ها ادامه دارد و بر دامنه و شدت گفتگوها با آقاي موسوي  افزوده شده است و تا زمان حصول نتيجه اين مذاكرات قرص و محكم ادامه خواهد يافت و اميدواريم كه وي بپذيرند .
وي در خصوص بر خي اظهار نظرها در خصوص سوء استفاده دوم خردادي ها از موسوي  گفت:جناح راست با مطرح شدن آقاي موسوي تعادل خود را از دست داده است و حرف هايي پرت و پلا مي زند و بالاخره حرف هاي نا مربوط و ضد و نقيض از اعضاي جناح راست شنيده مي شود به خاطر اينكه با مطرح شدن موسوي معادلات آنها به هم ريخته است و ما اميدواريم كه موسوي بپذيرد و همه مسائل حل شود .
وي با اشاره به اينكه پس از پذيرش موسوي براي كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري برنامه ها مجمع روحانيون آغاز خواهد شد اظهار داشت : پس از پذيرش موسوي مجمع روحانيون مبارز فعاليت هاي گسترده خود را در ابعاد مختلف براي انتخابات رياست جمهوري  آغاز خواهد كرد.  
کد مطلب 110003

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