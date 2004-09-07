با مطرح كردن موسوي تعادل جناح راست را به هم ريختيم // اگر موسوي بپذيرد ، همه مسايل حل مي شود

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر با بيان اين مطلب افزود: رايزيني ها ادامه دارد و بر دامنه و شدت گفتگوها با آقاي موسوي افزوده شده است و تا زمان حصول نتيجه اين مذاكرات قرص و محكم ادامه خواهد يافت و اميدواريم كه وي بپذيرند .

وي در خصوص بر خي اظهار نظرها در خصوص سوء استفاده دوم خردادي ها از موسوي گفت:جناح راست با مطرح شدن آقاي موسوي تعادل خود را از دست داده است و حرف هايي پرت و پلا مي زند و بالاخره حرف هاي نا مربوط و ضد و نقيض از اعضاي جناح راست شنيده مي شود به خاطر اينكه با مطرح شدن موسوي معادلات آنها به هم ريخته است و ما اميدواريم كه موسوي بپذيرد و همه مسائل حل شود .

وي با اشاره به اينكه پس از پذيرش موسوي براي كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري برنامه ها مجمع روحانيون آغاز خواهد شد اظهار داشت : پس از پذيرش موسوي مجمع روحانيون مبارز فعاليت هاي گسترده خود را در ابعاد مختلف براي انتخابات رياست جمهوري آغاز خواهد كرد.

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