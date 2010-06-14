شناسایی باطریهای غیر استاندارد تلفن همراه در بازارهای استان تهران

مهدی پور هاشم درگفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: در باطریهای غیر استاندارد شناسایی شده، از سلولهایی با ظرفیت شارژ پایین در قالب های بزرگ، که می بایست دارای ظرفیت بالاتر باشند استفاده شده و فضای خالی موجود نیز با فوم پر شده است.

وی افزود: براساس نتایج آزمون نمونه های باطری خریداری شده از سطح بازار استان تهران مشخص شدد، باطری غیر استاندارد موبایل با برندهای تقلبی و حتی بدون برند در بازار عرضه می گردد .

این مسئول با اشاره به نام تجارتی باطری های فوق افزود: شش برند تقلبی شامل، فابریک فاقد کد مشخصه، نوکیا با کد مشخصه BL-SCA، نوکیا با کد مشخصه BL-4C سونی اریکسون با کد مشخصه BST38Y، سونی اریکسون با کد مشخصه BST-33، و همچنین باطری فاقد نام تجارتی با کد مشخصه L201 می باشد .

پور هاشم اظهار داشت: هر شش نمونه باطری فوق در سه فاکتور، آزمون عمده عملکرد شارژ در دمای 20 درجه سانتیگراد، شارژ در دمای 20- درجه و نشانه گذاری، با استاندارد ملی به شماره 6618 مغایرت داشته اند .

وی در ادامه تاکید کرد: نمونه های مذکور، توان تامین جریان مورد نیاز، تعداد دفعات شارژ و دشارژ را براساس استاندارد ملی مربوطه و مقادیر اعلام شده بر روی نمونه، ندارند .

مدیر کل استاندارد استان تهران از کلیه شهروندان خواست جهت تهیه باطریهای موبایل از فروشگاه و نمایندگی های معتبر استفاده نموده و برگه گارانتی رادریافت نمایند .