به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جغتایی ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با همکاری سازمان شیلات و جهاد کشاورزی مصرف سرانه ماهی از 2.5 درصد به شش درصد رسیده است که نسبت به سایر شهرها رشد بهتری داشته است.

مدیر عامل اتحادیه شرکتهای تعاونی آبزی پروری خراسان بیان کرد: در سال 87 یک میلیون و 300 هزار بچه ماهی تزئینی در استان تولید شده است که در سال 88 با رشد 80 درصد به دو میلیون و 500 هزار قطعه رسیده است.

وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی در سه زمینه ماهیان سرد آبی، گرم آبی و تزئین فعالیت می کند تصریح کرد: ماهیان سرد آبی شامل قزل آلا با 47 مزرعه پرورش ماهی، ماهیان گرم آبی مانند کپور و آمور با 9 مزرعه پرورش ماهی و ماهی های تزئینی به همراه 13 گونه گیاه آبزی در حال پرورش هستند.

وی در زمینه تعاونی های آبزی پروری استان خاطرنشان کرد: 9 تعاونی در شهرستانهای استان فعالیت می کنند که 330 نفر در این تعاونی ها مشغول به کار هستند.

جغتایی گفت: تعاونی تکثیر و پرورش آبزیان و صید و پرورش آبزیان دو تعاونی فعال در شهر مشهد هستند.

وی در زمینه آموزش اعضا گفت: از سال 84 تا 87 حدود شش هزار نفر از شهروندان در زمینه آموزش طبخ ماهی و به منظور بالا بردن سرانه مصرف آموزش دیده اند.

وی تاکید کرد: چناران بزرگترین قطب تولید ماهی و کلات و مشهد در رتبه های دوم و سوم هستند.

مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی آبزی پرور خراسان رضوی با اشاره به اینکه ماهی ها هیچگونه مواد هورمونی دریافت نمی کنند، خاطرنشان کرد: در بحث ماهیان سرد آبی به علت عدم توجیه اقتصادی هیچگونه افزایش هورمونی صورت نمی گیرد اما در ماهیان گرم آبی برای بالا بردن قابلیت تکثیر آنتی بیوتیک تزریق می شود.

جغتایی با بیان اینکه سرانه مصرف میگو در استان پایین است، افزود: میگوهای آب شور در خراسان قابلیت پرورش ندارند اما میگوهای آب شیرین در سد شهید یعقوبی و سد یام پرورش داده می شوند.

وی با تاکید بر اینکه سیستم مدیریتی در استان متحول شده است، خاطرنشان کرد: استان خراسان رضوی از پیشگامان تغییر سیستم مدیریتی درکشور است.

وی در خصوص مشکلات تولیدکنندگان ماهی اشاره کرد: مشکلات ناشی از بیمه، بروکراسی اداری، مسائل مالی، بحث آموزش عالی در زمینه شیلات و کاربردی نبودن اطلاعات فارغ التحصیلان رشته شیلات از جمله موانع بر سر راه تولید کنندگان ماهی است.