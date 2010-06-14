شیوع بیماری سرخک در کرمان/ افاغنه عامل انتشار بیماری

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، وجود تعداد قابل توجهی از افاغنه در استان کرمان با وجود نارضایتی مردم استان کرمان از حضور اتباع بیگانه بخصوص افاغته غیرمجاز در استان کرمان همیشه معضلات مختلف امنیتی، اجتماعی و بهداشتی و افزایش نرخ بیکاری را برای استان کرمان در برداشته است.

افاغنه بخصوص افاغنه غیرمجاز به دلیل زندگی دست جمعی و کمبود امکانات بهداشتی و نوع زندگی همراه با مشکلات بهداشتی، در محیط اطراف سکونت خود مشکلاتی ایجاد کرده اند که طی روزهای اخیر نیز شاهد بروز چندین مورد بیماری سرخک در بین افاغنه در کرمان هستیم.

بیماری سرخک که با اجرای طرحهای بهداشتی و واکسیناسیون چندین سال در کشور ریشه کن شده بود بار دیگر در جمعیت افاغنه شهر کرمان بخصوص در حوالی جاده هفت باغ کرمان و در جمعیت کارگری دیده شده است و این درحالی است که هیچ مجوز کاری در سال جاری برای افاغنه مجاز یا غیرمجاز تمدید یا صادر نشده است و این سئوال مطرح می شود که چرا افاغنه همچنان به کرمان مهاجرت می کنند و چرا با کارگران افغانی و کارفرمایان آنها برخورد قاطع نمی شود.

هم اکنون این نگرانی وجود دارد که به دلیل نبود ساماندهی بهداشتی مناسب در افغانستان و ورود بدون ساز و کار افاغنه به استان کرمان که به صورت قاچاق صورت می گیرد با شروع فصل گرما افاغنه منجر به شیوع بیماری های مختلف در استان شوند.

ابراز نگرانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مدیر مرکز پیشگیری از بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان عصر شنبه در جلسه شورای سلامت کرمان با تاکید بر وجود موارد بیماری سرخک در کرمان گفت: طی چند سال گذشته این بیماری با اقدامات پیشگیرانه مهار شده بود و هیچ موردی از سرخک در کرمان مشاهده نشده بود اما علائم این بیماری طی روزهای اخیر بین جمعیت افاغنه در اطراف جاده هفت باغ کرمان مشاهده شده است.

روح الله زحمتکش افزود: برای جلوگیری از شیوع این بیماری چندین تیم عملیاتی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی به منطقه اعزام شده است و تمام کودکان بین 9 تا 12 سال اطراف این جاده نیز که ساکن منطقه هستند واکسینه شده اند.

نگران شیوع فلج اطفال هستیم

وی افزود: احتمال شیوع این بیماری از افاغنه به جمعیت حساس داخل شهر از نگرانی های دانشگاه علوم پزشکی کرمان است و احتمال شیوع فلج اطفال نیز وجود دارد.

وی در ادامه با ابراز نگرانی از توسعه گستره بیماری گفت: افغانستان و پاکستان از کانونهای اصلی فلج اطفال در دنیا محسوب می شوند و به دلیل مهاجرت این افراد به کشور به صورت غیرمجاز یکی دیگر از نگرانی های دانشگاه علوم پزشکی احتمال شیوع این بیماری نیز هست.

زحمتکش افزود: بیماری فلج اطفال نیز در کشور با صرف هزینه و زمان فراوان مهار شده است و احتمال شیوع آن توسط مهاجرت افاغنه غیرمجاز وجود دارد.

هفت مورد ابتلا طی چهار روز/ گسترش سریع سرخک

معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان کرمان نیز طی مصاحبه ای از شیوع بیماری سرخک در کرمان خبر داد.

سعید صحبتی نیز تاکید کرد که ویروس این بیماری توسط افاغنه منتشر شده است و تنها طی چهار روز هفت افغانی مبتلا به سرخک در کرمان شناسایی شده اند که عمدتا کودک زیر پنج سال هستند.

وی افزود: این بیماری بسیار سریع از طریق هوا و تماس مستقیم افراد آلوده منتشر می شود ضمن اینکه دوره ابتلا نیز چهار روز قبل از ظاهر شدن علائم بیماری و پنج روز پس از بیماری است.

منطقه ایزوله شده است / عبور و مرور افاغنه از منطقه ایزوله ممنوع

وی تب بالای 38 درجه سانتیگراد و وجود دانه های قرمز روی پوست را از علائم این بیماری دانست و عفونت تنفسی، مننژیت و فونت گوش را از عوارض بعدی این بیماری دانست.

صحبتی گفت: منطقه شیوع سرخک ایزوله شده است و عبور و مرور افاغنه در این منطقه ممنوع شده است.