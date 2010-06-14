جمع آوری سه هزار تن نمک تقلبی از بازار مصرفی کشور

مهندس رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مقدار نمک طی سال گذشته از سطح کشور در محل عرضه جمع آوری و معدوم شده است.

دکتر پریسا ترابی، رئیس اداره بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اخیرا در گفتگو با مهر از وجود نمکهای تقلبی در بازار خبر داده و عنوان کرده بود که مصرف این نمکها در طولانی مدت منجر به بروز مشکلات کلیوی، بیماریهای قلب و عروق و سرطان می شود.

غلامی با تاکید بر اینکه نمکهای جمع آوری شده فاقد ارزش غذایی و غیر بهداشتی بوده اند، افزود: بازرسان بهداشت محیط با هر گونه عرضه محصولات غذایی فاسد و غیربهداشتی برخورد جدی کرده و نسبت به جمع آوری آنها اقدام می کنند.

به گفته رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی وزارت بهداشت، محصولات غذایی غیربهداشتی و غیراستاندارد اصولا در کارگاهها و کارخانه هایی تولید و عرضه می شود که هیچ نظارتی بر کار آنها وجود ندارد.