به گزارش خبرنگار مهر در قم، امیر محمدیچهر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به این که این نمایشگاه توسط توسط سازمان بازرگانی، مرکز ملی فرش ایران و مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان قم برگزار میشود در خصوص ضرورت برگزاری جشنواره فرش استان اظهار داشت: فرش دستباف ایران از محصولاتی است که طی قرنها علاه بر ابعاد اقتصادی، با هنر ملی و میراث فرهنگی کشور در آمیخته و حفظ و حراست آن یک وظیفه ملی برای تمامی بخشهای فرهنگی و اقتصادی بشمار میرود.
وی تصریح کرد: به دلیل تغییر در روش زندگی، الگوی مصرف و عدم تبلیغ و توجه کافی به ویژگیهای فرش دستباف و کاربرد آن در دکوراسیون داخلی و بالطبع تقاضای پایین مشتریان به دلیل استفاده از جایگزینهای مختلف، برگزاری جشنواره فرش با توجه به فراگیری آن در تجلیل از دست اندرکاران هنر و صنعت فرش میتواند باعث تثبیت و ماندگاری فرش در بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد تقاضا در نسل جدید شود.
محمدیچهر خاطرنشان کرد: بستر سازی در راستای ارتقای منزلت شغلی قالیبافان و دست اندرکاران هنر و صنعت فرش به منظور کمک به توسعه تولید و بازار در این بخش، ارائه راهکارهای مناسب توسعه فرش استان در زمینه تولید، تحقیقات، آموزش و تجارت فرش، شناساندن پیشنیه تاریخی، ابعاد و ویژگی های منحصر بفرد فرش دستباف به نسل جدید، ایجاد انگیزه برای کاربرد این کالا در زندگی روزمره و افزایش تقاضا و ایجاد فضای رقابتی سالم و بسترسازی جهت شکوفایی استعدادها و خلاقیتها در بین دست اندرکاران عرصه هنر و صنعت فرش دستباف از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره است.
به گفته وی، ارتقای توان رقابتپذیری فرش ایران در بازارهای جهانی و کمک در اجرای توسعه سرمایهگذاری و ماندگاری در بازارهای هدف داخلی و خارجی نیز از اهداف جانبی این جشنواره است.
محمدیچهر بیان کرد: امیدواریم برگزاری چنین جشنواره هایی منجر به ایجاد اشتغال، صادرات و حضور ماندگار این هنر و صنعت اصیل ایرانی در بازارهای هدف شود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان قم از برگزاری سومین جشنواره فرش دستباف استان قم با رویکرد اشتغال پایدار و صادرات در 27 خردادماه خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، امیر محمدیچهر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به این که این نمایشگاه توسط توسط سازمان بازرگانی، مرکز ملی فرش ایران و مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان قم برگزار میشود در خصوص ضرورت برگزاری جشنواره فرش استان اظهار داشت: فرش دستباف ایران از محصولاتی است که طی قرنها علاه بر ابعاد اقتصادی، با هنر ملی و میراث فرهنگی کشور در آمیخته و حفظ و حراست آن یک وظیفه ملی برای تمامی بخشهای فرهنگی و اقتصادی بشمار میرود.
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