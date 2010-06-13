به گزارش خبرنگار مهر در قم، امیر محمدی‌چهر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به این که این نمایشگاه توسط توسط سازمان بازرگانی، مرکز ملی فرش ایران و مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان قم برگزار می‌شود در خصوص ضرورت برگزاری جشنواره فرش استان اظهار داشت: فرش دستباف ایران از محصولاتی است که طی قرن‌ها علاه بر ابعاد اقتصادی، با هنر ملی و میراث فرهنگی کشور در آمیخته و حفظ و حراست آن یک وظیفه ملی برای تمامی بخش‌های فرهنگی و اقتصادی بشمار می‌رود.



وی تصریح کرد: به دلیل تغییر در روش زندگی، الگوی مصرف و عدم تبلیغ و توجه کافی به ویژگی‌های فرش دستباف و کاربرد آن در دکوراسیون داخلی و بالطبع تقاضای پایین مشتریان به دلیل استفاده از جایگزینهای مختلف، برگزاری جشنواره فرش با توجه به فراگیری آن در تجلیل از دست اندرکاران هنر و صنعت فرش می‌تواند باعث تثبیت و ماندگاری فرش در بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد تقاضا در نسل جدید شود.



محمدی‌چهر خاطرنشان کرد: بستر سازی در راستای ارتقای منزلت شغلی قالیبافان و دست اندرکاران هنر و صنعت فرش به منظور کمک به توسعه تولید و بازار در این بخش، ارائه راهکارهای مناسب توسعه فرش استان‌ در زمینه تولید، تحقیقات، آموزش و تجارت فرش، شناساندن پیشنیه تاریخی، ابعاد و ویژگی‌ های منحصر بفرد فرش دستباف به نسل جدید، ایجاد انگیزه برای کاربرد این کالا در زندگی روزمره و افزایش تقاضا و ایجاد فضای رقابتی سالم و بسترسازی جهت شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها در بین دست اندرکاران عرصه هنر و صنعت فرش دستباف از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره است.



به گفته وی، ارتقای توان رقابت‌پذیری فرش ایران در بازار‌های جهانی و کمک در اجرای توسعه سرمایه‌گذاری و ماندگاری در بازارهای هدف داخلی و خارجی نیز از اهداف جانبی این جشنواره است.



محمدی‌چهر بیان کرد: امیدواریم برگزاری چنین جشنواره ‌هایی منجر به ایجاد اشتغال، صادرات و حضور ماندگار این هنر و صنعت اصیل ایرانی در بازارهای هدف شود.