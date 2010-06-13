ناصر گلباز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مراحل تدوین این طرح گفت: همه فهرست‌های نسخ خطی کتابخانه مجلس 45 جلد است که بر اساس قرارداد باید هر کدام از سه مجلد آن پس از ویرایش مجدد در یک جلد و به این ترتیب همه فهرست‌ها در 15 جلد منتشر می‌شد که تاکنون 10 جلد آن چاپ شده است.

وی افزود: ویرایش و تدوین 5 جلد باقیمانده نیز مراحل نهایی را می‌گذراند و تا مرداد ماه آماده چاپ خواهد شد.

سرپرست طرح تدوین فهارس نسخ خطی کتابخانه مجلس اضافه کرد: این فهرست‌ها 37 فهرست قدیمی و 8 فهرست جدید را دربرمی‌گیرد.

رسول جعفریان رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی بر این مجلدات ویرایش یافته که حجم هر کدام از آنها 1000 صفحه شده است مقدمه‌ای نوشته است.

طی 50 سال گذشته فهرستهای‌ نسخ خطی موجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی توسط حدود 8 گروه از فهرست نویسها نوشته شده و در دوره فعلی و طی کمتر از دو سال اخیر، این روند با بهره‌گیری از فهرست‌نگاران جوانتر تسریع شده است.

نایاب بودن فهرستها، چندگونه بودن روشهاى فهرست‌نویسى، قدیمى بودن روش و نداشتن نمایه‌هاى یکسان و متنوع و اینکه هم اکنون 4000 نسخه خطی در حال فهرست‌نویسى است از جمله دلایلی است که موجب شده تمامى فهرستهای نسخ خطی کتابخانه مجلس مجدداً به دست ویرایش سپرده و در یک ساختار واحد چاپ شوند.

این نسخ عمدتاً در گروههایی به سرپرستی فهرست نگاران برجسته‌ای مانند عبدالحسین حائری یزدی، دانش پژوه، ایرج افشار، علینقی و احمد منزوی و نیز صدرایی خویی فهرست نویسی شده است.