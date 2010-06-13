به گزارش مهر از اسوشیتد پرس تراولتا بازیگر آمریکایی که به همراه باهمسر و فرزندش برای تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال به آفریقای جنوبی سفر کرده اند دیروز با کودکان بی سرپرست تحت حمایت بنیاد ماندلا ملاقات و مبلغ 000/10 دلار کمک مالی کردند.



در این ملاقات تراولتا شعری با عنوان " چشم ها به آسمان ، پا ها روی زمین" را قرائت کرد و برای کودکان آواز خواند.

در ادامه تراولتا درباره اهمیت خانواده سخنرانی کوتاهی کرد. وی گفت : بچه ها فروتنی را به انسان می آموزند و حضورشان موجب استحکام خانواده می شود.



نلسون ماندلا رهبر جنبش آزادی سیاهان آفریقای جنوبی پس از رسیدن به قدرت ، صندوقی برای حمایت از کودکان خیابانی و فرزندان آوارگان بر پا کرد.ماندلا در پیامی ضبط شده از تراولتا و همسرش تشکر کرد و در ادامه تراولتا دیگر سینماگران را به مشارکت در امور خیریه ای از این دست فراخواند.



تراولتا که سمت نماینده و سخنگوی خطوط هوایی کانتاس استرالیا را بر عهده دارد برای تشویق تیم ملی استرالیا درجام جهانی به آفریقای جنوبی سفر کرده است.