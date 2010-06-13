به گزارش مهر از اسوشیتد پرس تراولتا بازیگر آمریکایی که به همراه باهمسر و فرزندش برای تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال به آفریقای جنوبی سفر کرده اند دیروز با کودکان بی سرپرست تحت حمایت بنیاد ماندلا ملاقات و مبلغ 000/10 دلار کمک مالی کردند.
در این ملاقات تراولتا شعری با عنوان " چشم ها به آسمان ، پا ها روی زمین" را قرائت کرد و برای کودکان آواز خواند.
در ادامه تراولتا درباره اهمیت خانواده سخنرانی کوتاهی کرد. وی گفت : بچه ها فروتنی را به انسان می آموزند و حضورشان موجب استحکام خانواده می شود.
نلسون ماندلا رهبر جنبش آزادی سیاهان آفریقای جنوبی پس از رسیدن به قدرت ، صندوقی برای حمایت از کودکان خیابانی و فرزندان آوارگان بر پا کرد.ماندلا در پیامی ضبط شده از تراولتا و همسرش تشکر کرد و در ادامه تراولتا دیگر سینماگران را به مشارکت در امور خیریه ای از این دست فراخواند.
تراولتا که سمت نماینده و سخنگوی خطوط هوایی کانتاس استرالیا را بر عهده دارد برای تشویق تیم ملی استرالیا درجام جهانی به آفریقای جنوبی سفر کرده است.
جان تراولتا به صندوق حمایت از حقوق کودکان متعلق به نلسون ماندلا کمک مالی کرد.
به گزارش مهر از اسوشیتد پرس تراولتا بازیگر آمریکایی که به همراه باهمسر و فرزندش برای تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال به آفریقای جنوبی سفر کرده اند دیروز با کودکان بی سرپرست تحت حمایت بنیاد ماندلا ملاقات و مبلغ 000/10 دلار کمک مالی کردند.
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