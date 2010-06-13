به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود بیژنی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل این سازمان افزود: روزانه بین دو هزار و 300 تا دو هزار و 600 دستگاه اتوبوس مسافربری به پایانه های مشهد ورود و خروج می شود که این آمار در ایام تابستان و نوروز به چهار هزار دستگاه در روز افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد علت این امر را افزایش هزینه سفر با دیگر وسائل نقلیه و حذف یارانه ها دانست.

وی با اشاره به این که سالانه 600 میلیون نفر سفر در کشور انجام می‌شود که تعداد 240 میلیون نفر آن سهم وسایل حمل و نقل عمومی جاده ای در پایانه‌های مسافربری کشور است، افزود: طبق آمار موجود، 30 میلیون از این تعداد سفر مبدا یا مقصدشان پایانه مسافربری مشهد است.

بیژنی در خصوص کاهش جرم در پایانه‌های مسافربری شهرداری مشهد گفت: در حال حاضر سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد تعامل خوبی با نیروهای انتظامی دارد و برای کاهش جرایم، آماده همکاری بانیروی انتظامی جهت راه اندازی ایستگاه‌های پلیس در پایانه ها را دارد.

وی هوشمندسازی پایانه های مسافربری شهرداری مشهد را از دیگر برنامه‌های این سازمان درسال جاری عنوان کرد و اظهار داشت: در بحث هوشمندسازی شمارش مسافر و نصب بیش از 40 دوربین در پایانه‌های سطح شهر انجام شده است.

بیژنی با اشاره به اینکه 28 شرکت حمل و نقل در پایانه مسافربری مشهد مستقر است، اظهار داشت: خدمات این شرکت‌ها در 10 جایگاه شامل سه جایگاه مربوط به سفرهای داخل استان خراسان رضوی و هفت جایگاه خارج استان ارائه می شود.