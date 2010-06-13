به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ساکی مسئول برگزاری برنامه "دگرخند" گفت: قطب‌الدین صادقی و بهرام سروری‌نژاد در این نشست ضمن به بررسی نمایشنامه‌ "شهادت پیوتر اوهه" درباره مجموعه آثار اسلاومیر مروژک سخن خواهند گفت.

وی افزود: در این نشست مجید رحمتی و توفان مهردادیان از بازیگران تئاتر بخشی از آثار مروژک را روخوانی می‌کنند و همچنین بخشهایی از نمایش "شهادت پیوتر اوهه" با اجرای گروه هنری فارس نمایش داده خواهد شد.

علاقمندان برای شرکت در این نشست می‌توانند ساعت 16:30 به سالن شماره 2 تالار اندیشه حوزه هنری واقع در تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه مراجعه کنند.

