به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها امروز یکشنبه در وزن 55 کیلوگرم محمد طهماسبی زاده پس از استراحت در دور نخست در دور دوم حریف قرقیزستانی خود را شکست داد. وی در دور سوم مقابل کشتی‌گیر مغولستانی شکست خورد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

مهران نصیری در وزن 60 کیلوگرم پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل حریف چینی به برتری رسید و در دور سوم کشتی‌گیر کره جنوبی را شکست داد و برای کسب مدال طلا به مصاف حریفی از قزاقستان می‌رود.

در وزن 66 کیلوگرم محمد یوسفی در کشتی نخست خود حریفی از قرقیزستان را شکست داد و با پیروزی مقابل حریفی قزاقستانی به دیدار فینال راه یافت و برای کسب عنوان قهرمانی با نماینده ازبکستان روبرو می‌شود.

بر این اساس در وزن 74 کیلوگرم رضا افضلی ابتدا در دو تایم حریف تاجیکستانی را شکست داد و در دورهای دوم و سوم نیز برابر کشتی‌گیران ژاپن و قزاقستان به پیروزی رسید و برای کسب عنوان نخست با حریفی از قرقیزستان مبارزه می‌کند.

مرتضی رضایی قلعه در وزن 84 کیلوگرم در کشتی اول خود حریفی از اندونزی را شکست داد و در دورهای دوم و سوم نیز کشتی‌گیران ژاپن و ازبکستان را مغلوب ساخت و در دیدار نهایی به مصاف حریفی از قزاقستان می‌رود.

عرفان امیری در وزن 96 کیلوگرم نیز ابتدا کشتی‌گیری از ازبکستان را مغلوب کرد، سپس با پیروزی مقابل حریفی از قزاقستان به دیدار فینال راه یافت. امیری در دیدار پایانی با حریفی از کره جنوبی روبرو می‌شود.

به این ترتیب تیم کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان زودهنگام رقابت‌های قهرمانی آسیا در شهر هوانگشان چین شد.

تیم کشتی آزاد جوانان ایران روز شنبه در روز نخست این رقابت‌ها توسط عبداله فولادوند و حامد اسدی در اوزان 50 و 120 کیلوگرم صاحب مدال طلا شده بود.