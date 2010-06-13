به گزارش خبرنگار مهر، حمید شب انگیز، رئیس کمیته فنی واترپلو، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر اظهار داشت: آیت اللهی با ادامه این روند، ته مانده واترپلوی ایران را هم نابود می کند و ما اعضای کمیته فنی به همین علت، قطع همکاری خود با این فدراسیون را اعلام می کنیم.

متن استعفانامه حمید شب انگیز به امیرحسین آیت الهی سرپرست فدراسیون شنا که یک نسخه از آن در اختیار گروه ورزشی خبرگزاری مهر قرار گرفته به شرح زیر است:

«جنابعالی طی چند ماه اول شروع به کار خود به عنوان سرپرست موقت فدراسیون شنا اعلام می کردید همه مسائل باید از کانال کمیته فنی بگذرد. این اصل را همه جا عنوان می کردید که تنها مرجع قانونی در واترپلو ، کمیته فنی است. با عنایت و یادآوری این مطلب، بنده هم با این شرط مسئولیت کمیته فنی را قبول کرده ام که تمامی مباحث واترپلو باید قانونمند و روی اصول و ضوابط انجام گیرد. متاسفانه عملا در این چند هفته اخیر ثابت کرده اید که به این اصول اعتقاد نداشته و در اکثر مسائل تکروی های غیرکارشناسانه کرده اید.

بدین وسیله و با توجه به موارد فوق و برای حفظ احترام، شان و منزلت کمیته فنی اعلام می کنم اینجانب به اتفاق اکثر اعضای محترم کمیته فنی قادر به ادامه مسیر در این کمیته نبوده و رسما از این تاریخ به بعد از کمیته فنی واترپلو کناره گیری می کنیم. امید است در تمامی مراحل و مواردی که انفرادی و احساسی تصمیم گیری می کنید موفق باشید.»