به گزارش خبرگزاری مهر، "نانسی پلوسی"در گفتگو با شبکه تلویزیونی MSNBC در پاسخ به این سئوال که دموکراتها تا چه زمانی به سرزنش دولت بوش ادامه می دهند، تاکید کرد: دموکراتها تا زمانی که مشکلات حل شود به این انتقادها ادامه می دهند.

وی تاکید کرد : وضعیت اقتصادی آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری بوش در سال 2001 خوب بود، اما در سال 2008 که اوباما روی کار آمد، رشد اقتصاد با کاهش روبرو شد.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به اینکه اوباما مشکلات کنونی را از بوش به ارث برده است، تاکید کرد: جرج بوش دولت خوبی را از کلینتون در سال 2001 تحویل گرفته بود.

خاطر نشان می شود سران کنونی آمریکا دولت بوش را مسئول ناکامی اوباما درباره مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی می دانند.