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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۱۶

سفرنامه حج یک شاعر/

"سنگ در سرزمین آیینه ها" به زودی می‌آید

"سنگ در سرزمین آیینه ها" به زودی می‌آید

"سنگ در سرزمین آیینه ها" خاطرات آرش شفاعی از سفر حج تا چند روز دیگر توسط انتشارات سوره مهر منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شفاعی که در سال 82 به حج رفته است خاطرات خود را از این سفر نوشته و چندی پیش برای چاپ به سوره مهر سپرد که این کتاب در حال حاضر آخرین مراحل فنی چاپ را پشت سر می گذارد.

 از ویژگیهای "سنگ در سرزمین آیینه ها"  می توان به زبان ساده و شاعرانه آن اشاره کرد. در این کتاب زاویه دید در جاهای مختلف متفاوت است در موارد ی که مربوط به احساسات شخصی نویسنده است از ضمیر اول شخص و در مورد مطالبی که مربوط به کلیت حج است از زاویه دید سوم شخص استفاده شده است.
 
"سنگ در سرزمین آیینه ها"  به زودی در 88 صفحه، قطع رقعی و شمارگان 2500 نسخه منتشر خواهد شد.
کد مطلب 1100068

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