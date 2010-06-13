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۲۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۰۴

1.3 میلیون تن چغندر از مزارع آذربایجان غربی برداشت می شود

1.3 میلیون تن چغندر از مزارع آذربایجان غربی برداشت می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از برداشت یک میلیون و 350 هزار تن محصول از سطح اراضی زیر کشت چغندر در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی عبدالله زاده ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش 30 درصدی تولید چغندر قند طی سال جاری در سطح استان، افزود: میزان تولید چغندر قند استان  امسال در مقایسه با سال گذشته 750 هزار تن افزایش دارد .

وی با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری سطح زیر کشت چغندر قند نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است، بیان داشت: امسال در 27 هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی چغندر قند  کشت شده است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از برداشت مکانیزه 50 درصد چغندر قند آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: در این زمینه شش دستگاه برای برداشت مکانیزه چغندر قند خریداری شده است .

آذربایجان غربی به لحاظ تولید محصولات کشاورزی رتبه پنج کشوری را داراست.


 

کد مطلب 1100071

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