مطالبات معوق فعلی بانکها برای 80 سال است

محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر عملکرد نظام بانکی کشور را با وجود محدودیتهای اعمال شده، مثبت ارزیابی کرد و گفت: ارزیابی عملکرد نظام بانکی را نباید تنها به چند نارسایی که وجود دارد، ربط دهیم.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی با تاکید بر توجه به عملیات بانکی که توسط بانکها صورت گرفته است، افزود: مطالبات معوق فعلی نظام بانکی، مانده پرتفوی تسهیلاتی بانکها طی 80 سال است.

وی ادامه داد: در مقایسه مانده پرتفوی تسهیلاتی بانکها با وضع معاملات جاری، مشخص می شود که درصد کمی از معاملات جاری را مطالبات بانکها تشکیل می دهند.

خاوری بر ارزیابی عملکرد بانکها با توجه به در نظر گرفتن تمام فاکتورها تاکید و بیان کرد: با توجه به تمام فاکتورها و عوامل موثر در وجوه باید این ارزیابی ها انجام شود نه اینکه تنها یک فاکتور را جداگانه در نظر گرفته و به صورت جزئی به قضیه نگاه کنیم.

وی تاکید کرد: نظام بانکی موفق عمل کرده و هم اکنون در بخشهای اقتصادی و سایر زمینه ها اثرات اقدامات و همکاری نظام بانکی و حضور آنها را مشاهده می کنیم.

به گزارش مهر، براساس جدیدترین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، پرونده مشتریانی که بالای 10 میلیارد تومان بدهی دارند 286 فقره به مبلغ 54.6 هزار میلیارد ریال که معادل 18 درصد کل مطالبات بوده است.

در طبقه بندی مطالبات براساس این جدول (مطالبات کمتر از 1 میلیارد ریال و بیشتر از 800 میلیارد ریال) ملاحظه می شود که مطالبات بیش از 800 میلیارد ریال در پایان شهریور ماه 88 در حدود 28 هزار میلیارد ریال بوده در حالی که این رقم در پایان اسفندماه 88 به 13 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که نشان دهنده 54 درصد کاهش نسبت به 6 ماهه اول سال در این طبقه بوده است.

بنابراعلام وزارت اقتصاد، با توجه به اینکه در پایان شهریور 88 ، میزان 8درصد از مطالبات بانکها مربوط به مبالغ بیش از 800 میلیارد ریال می باشد و تمرکز اصلی در وزارت اقتصاد و شبکه بانکی، بر روی این مشتریان می باشد، با اقدامات صورت گرفته، مطالبات بانکها در این طبقه در شش ماهه دوم سال 88، کاهش چشمگیری داشته است، ضمن آنکه در مقایسه دو مقطع شهریور و اسفند 88، ملاحظه می شود که سهم مطالبات غیرجاری بالای 800 میلیارد ریال در کل مطالبات غیرجاری، کاهش یافته و از 8 به 4 درصد رسیده است. به عبارتی بیشترین کاهش مربوط به مطالبات با رقم های کلان است.

از سوی دیگر طی برنامه ای زمان بندی شده پرونده تعداد 100 مشتری عمده بدهکار سیستم بانکی که رقمی بالغ بر 908/159 میلیارد ریال معادل 42درصد از کل مطالبات سیستم بانکی را تا پایان شهریور ماه سال گذشته تشکیل می دهد، در حال بررسی و تعیین تکلیف در کمیته مذکور است.