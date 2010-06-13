به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ابراهیم غنچه پور ظهر یکشنبه در جمع مسئولان شورای ستاد زیربنایی جنوب کرمان اظهار داشت: در دولت اخیر اقدامات مناسبی در خصوص راهسازی در شهرستان جیرفت انجام شده است اما به دلیل کمبود اعتبار با مشکلاتی برای اتمام برخی طرحها مواجه هستیم.

وی افزود: برخی از پروژه های راه سازی طبق اعتبار اختصاص یافته تا 70 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی پیش رفته اند اما هم اکنون با کمبود اعتبار مواجه هستند.

وی در خصوص مسائل بهداشتی این شهرستان نیز با تقدیر از اقدامات صورت گرفته طی سالهای اخیر گفت: با وجود تمام فعالیتها همچنان با مشکلاتی از جمله کمبود خانه های بهداشت مواجه هستیم.

وی افزود: در برخی مناطق خانه بهداشت نداریم و در برخی دیگر نیز عمر خانه های بهداشت بیش از 50 سال است.

وی همچنین بر حصار کشی خانه های بهداشت در جنوب کرمان تاکید کرد.

غنچه پور با اشاره به خشکسالی در جنوب کرمان بر انجام بیش از پیش پروژه های آبخیزداری در منطقه تاکید کرد.

