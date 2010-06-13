منیژه آرمین در گفتگو با خبرنگار مهردرباره این کتاب گفت: کتاب "کیمیاگران عشق" به زندگی هنری 7 تن از هنرمندان معروف معاصر از جمله استاد علی اکبرصنعتی، محمود فرشچیان، علی کریمی،حسن اسماعیل زاده، جواد حمیدی،عیسی بهادری ومحسن سهیل می‌پردازد که به جز استاد صنعتی که مجسمه ساز است بقیه از استادان بنام هنر نقاشی هستند .

وی ادامه داد: در واقع این کتاب تاریخ هنر نقاشی بعد از استاد کمال ملک در ایران را دنبال می کند و با پرداختی داستانی به زندگی هنری این هفت هنرمند می پردازد.

آرمین با بیان اینکه این کتاب دارای وجه خاصی است،عنوان کرد:این هفت هنرمند به گونه‌ای انتخاب شده اند که هر کدام شیوه خاصی در هنر نقاشی داشته اند مثلا استاد بهادری از طراحان برجسته فرش بودند، استاد سهیلی در زمینه نقاشی از طبیعت تبحر داشتند.

وی ادامه داد:همچنین استاد اسماعیل زاده در زمینه نقاشی قهوه خانه ای صاحب سبک بودند،استاد حمیدی در زمینه نقاشی مدرن سرآمد بودند و به همین ترتیب استادان دیگر هم هر کدام در زمینه ای خاص تبحر داشتند و این از ویژگی خاص کتاب است.

آرمین طول مدت کار تحقیق و نگارش کتاب را 4 سال کرد و درباره منابع مورد استفاده در این کتاب گفت:شانسی که من داشتم این بود که بررسی زندگی این استادان به جز استاد بهادری در همان زمان حیاتشان صورت گرفت و در نگارش کتاب از روایت های شخصی آنها و شاگردانشان استفاده کردم.

وی ادامه داد: در مورد استاد بهادری هم از آرای شاگردان صمیمی ایشان از جمله استاد فرشچیان و دیگر شاگردان و دوستان ایشان استفاده کردم.

چاپ سوم "کیمیاگران نقش" نوشته منیژه آرمین در 304 صفحه،قطع رقعی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه و با قیمت 4 هزا ر و 500 تومان منتشر شد

