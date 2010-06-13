تاسیس اولین شرکت تعاونی فراگیر ملی در گرایش صنایع دستی در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا جوانمردی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت: در راستای اجرای قانون سیاستهای اصل 44 و به منظور فقر زدایی و ایجاد اشتغال پایدار، تعاونی فراگیر ملی صنایع دستی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تشکیل می‌شود.



مدیرکل تعاون قم افزود: با توجه به ضرورت تشکیل این نوع تعاونی در سطح استان، توسعه بخش تعاون، ایجاد اشتغال، فقر زدایی، افزایش عدالت اجتماعی و حمایت از هنرمندان صنایع دستی مقرر شده است اولین شرکت تعاونی فراگیر ملی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در گرایش صنایع دستی تأسیس شود.



وی اظهار داشت: تعاونی ‌های فراگیر ملی نوع جدیدی از تعاونی‌ها است که با هدف فقرزدایی اقشار محروم و یا سه دهک پائین درآمدی جامعه شکل می‌گیرد و عضویت در آن برای همه افراد یک مجموعه صنفی آزاد است لیکن جهت تشکیل این نوع از شرکت‌ها باید 70 درصد اعضا آن از سه دهک پائین درآمدی جامعه بوده تا بتوانند از امتیازات ویژه حمایتی بهره‌مند شوند و 30 درصد بقیه از صاحبان سرمایه و مدیران حوزه های کاری تشکیل می‌شود.



جوانمردی، مزیت تشکیل این نوع تعاونی‌ها را برخورداری از حمایت‌های خاص از جمله تخفیف 25 درصدی مالیات ابرازی، اختصاص 20 درصد یارانه بیشتر نسبت به بخش خصوصی، اختصاص 20 درصد تخفیف سهم بیمه کارفرما برای شاغلان عضو تعاونی، کمک بلا عوض و تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده برای گروه‌های قابل حمایت توسط دولت، ارائه مشاوره، آموزش و مهارت آموزی بصورت رایگان و اختصاص 30 درصد درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به اینگونه از تعاونی‌ها برشمرد.

