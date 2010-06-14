آیت الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و نایب رئیس اتحادیه بین المللی علمای مسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اطلاع رسانی دینی و یا به زبان قرآن " تبلیغ" اساس ایجاد آگاهی های دینی است

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: یک انسان مسلمان در راه رساندن حقایق اسلامی نباید از کسی ترسی داشته باشد. به تعبیر قرآن در آیه 39 سوره احزاب " الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولایخشون احدا الا الله" – (همان کسانى که پیامهاى خدا را ابلاغ مى‏کنند و از او مى‏ترسند و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند و خدا براى حسابرسى کفایت مى‏کند)

وی با اشاره به اینکه فرهنگ تبلیغ باید عمومی شود گفت: در این راستا وظیفه رسانه های تبلغی برای انعکاس واقعیتها به مردم بسیار عظیم است.

نایب رئیس اتحادیه بین المللی علمای تصریح کرد: البته با توجه به اینکه ما نسبت به دشمنان اسلام از امکانات کمتری برخوردار هستیم ممکن است سطح تبلیغاتمان یکسان نباشد اما از آنجا که تبلیغات ما دارای پیام است می تواند در دلها اثرگذار باشد.

وی با تأکید بر اینکه تبلیغ و اطلاع رسانی دینی وظیفه هر مسلمانی است اضافه کرد: افراد متخصص در امور دینی در این رسانه ها اندک است و از این رو رسانه نمی تواند مطالب اسلامی را به خوبی منعکس کند.

تسخیری تصریح کرد: از نظر اشراف باید افرادی قدرتمند و آگاه در رسانه ها حضور داشته باشند تا بتوانند وظایف بزرگ رسانه را در تبلیغ و اطلاع رسانی دینی ادا کنند. این در شرایطی است که رسانه های دشمن در این رابطه بسیار قوی هستند و شبهاتی را در این عرصه پراکنده می کنند.