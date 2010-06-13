به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابوالفضل بشرویی ظهر یکشنبه در دومین جلسه کمیسیون تخصصی پژوهش و بهره وری افزود: دستگاه های اجرایی می توانند تا سقف دو درصد از اعتبارات خود را در بخش پژوهش هزینه کنند که طی جلسه ای با حضور استاندار خراسان رضوی مقرر شد که دستگاه های اجرایی ملزم به اختصاص حداقل یک درصد از بودجه خود به امر پژوهش شوند.

مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: با توجه به برگزاری مستمر هفته پژوهش و فناوری در آذرماه هر سال و به منظور تسهیل در انجام هماهنگی های لازم در این خصوص و همچنین لزوم پیگیری امور مربوطه در طی سال دبیرخانه دائمی تشکیل شده است.

وی هدف از تشکیل دبیرخانه دائمی را تسهیل ارتباطات دستگاه های اجرایی ذیربط، افزایش کیفیت و بالا بردن قابلیت اطمینان فرآیندها و شاخص های انتخاب برگزیدگان، آسیب شناسی فعالیتها و اصلاح نواقص احتمالی، پیگیری مصوبات و موارد قابل پیگیری در طول سال و برنامه ریزی دقیق تر و جامع تر عنوان کرد.

بشرویی گفت: به منظور افزایش اثر بخشی و نیز مصرف بهینه اعتبارات پژوهشی استان و در راستای تحقق اهداف سال اصلاح الگوی مصرف، چارچوب نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی استان در قالب آیین نامه ای تدوین و برای کلیه دستگاه ها و واحدهای استانی ارسال شده و لازم الاجرا خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: به موجب این آئین نامه ساماندهی امر پژوهش در استان و نظارت بر کلیه مراحل فرآیند پژوهش از اولویت بندی تا اجرا و ارزیابی طرح ها، برعهده کمیسیون پژوهش و بهره وری شورای برنامه ریزی استان گذاشته شده است.

نمایندگان دستگاه های اجرایی در این جلسه به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص نحوه تشکیل دبیرخانه و همچنین آئین نامه تخصیص اعتبارات پژوهشی پرداختند.