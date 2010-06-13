علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه روز گذشته با دکتر فقهی رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان مصر گفتگو کرده است یادآور شد: پیش از این در دیدار با رئیس دفتر حافظ منافع مصر خواستار همراهی دولت این کشور در اعزام نمایندگان به غزه شده بودیم.

نماینده مردم بروجرد در خانه ملت خاطرنشان کرد: از دولت مصر درخواست کرده ایم که هیئت پارلمانی ایران از کانال مصر از گذرگاه رفح عبور کند و وارد غزه شود.

وی ادامه داد: نظر کلی مصر برای اعزام هیئت پارلمانی ایران مثبت بوده و بر این اساس این موضوع مراحل اجرایی خود را می گذراند.

بروجردی با بیان اینکه اگر مصر برای هیئت ایرانی ویزا صادر کند سفر هیئت ایرانی به غزه انجام خواهد شد کفت: موضوع هیئت پارلمانی ایران ارتباطی با اعزام کمک های هلال احمر به غزه ندارد و اگر نهایی شود به صورت جداگانه انجام می شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال دیگر مهر درباره انتشار اخبار جدید درباره ربوده شدن شهرام امیری تصریح کرد: ما در کمیسیون درباره این موضوع بحث کرده ایم و آنچه مسلم است این است که موضوع امیری یک موضوع عادی نیست.

عضو شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: امریکایی ها قطعا در ماجرای شهرام امیری ورود پیدا کرده اند و ربایش امیری قطعی است.

وی با اشاره به اینکه امیری از عربستان به امریکا منتقل شده یادآور شد: عربستان در موضوع ربوده شدن امیری حتما مقصر است و دستگاه اطلاعاتی این کشور با سازمان اطلاعاتی امریکا(سیا) در ربودن امیری همکاری کرده است.

بروجردی در پایان گفت: این موضوع از سوی کمیسیون با همراهی دستگاه امنیتی کشور در دست پیگیری است و به زودی نتایج این جلسات اعلام می شود.