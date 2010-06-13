به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح یک واحد مرغ تخمگذار در شمس آباد بیرجند با تاکید بر رفع مشکلات اداری بر سر راه سرمایه گذاران و کارآفرینان در این استان، افزود: حمایت های مادی و معنوی از سرمایه گذاران و رفع مشکلات آنان در مسائل اداری و دریافت تسهیلات از عوامل موثر در توسعه و پیشرفت استان است.

وی با بیان اینکه توسعه همه جانبه استان برای رفع نیازهای مردم نیازمند همکاری مسئولان و مردم است، خواستار انعکاس مشکلات موجود بر سر راه سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران به استانداری شد.

رشید ایجاد فرصتهای شغلی را یکی از نیازهای جدی استان دانست و عنوان کرد: با استقاده از نیاز، توان و بضاعت، صنایع تبدیلی، صنایع غذایی، دامداریها، پرورش دامهای سبک و سنگین که از جمله توانمندیهای استان است، می توان به برنامه ریزیهای انجام شده در راستای تحقق نرخ بیکاری به هفت درصد در پنج سال آینده رسید.

وی با اشاره به اینکه ایجاد صنایع بزرگ در بخش کشاورزی استان دنبال می شود، اضافه کرد: علاوه براین ایجاد فرصتهای شغلی کوچک از طریق بنگاه های زود بازده اعم از دامداری های کوچک روستایی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی ضروری است.

رشید اضافه کرد: با وجود تنوع منطقه ای، توانمندی های صنعتی و کشاورزی و انگیزه ای که در مردم این استان وجود دارد، بر اساس برنامه ریزی امسال باید 10 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود.

وی پیش بینی ایجاد 50 هزار فرصت شغلی طی پنج سال آینده در استان را جزو تعهدات استان دانست و بیان کرد: ایجاد این تعداد شغل در استان که امکانپذیر نیز است نرخ بیکاری را به کمتر از هفت درصد کاهش می دهد.

استاندار خراسان جنوبی در پایان به خشکسالی های پیاپی و تنگناهای آبی در استان اشاره کرد و یادآور شد: استفاده بهینه از آب و خاک، بکارگیری سیستمهای نوین آبیاری و توجه به آبخوانداری و آبخیزداری برای تغذیه آب سفرهای زیر زمینی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.