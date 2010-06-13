به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شهردار مشهد ظهر یکشنبه در این نشست به فرصت های سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برای تامین واگن های خط یک قطار شهری این کلانشهر، شهرداری با شرکت CNRچین قراردادی به ازرش 110میلیون یورو منعقد کرده که با توجه به تعریف چهار خط ریلی درون شهری در این شهر، زمینه مناسبی برای همکاری وسرمایه گذاری شرکت های چینی در راستای اجرایی شدن این پروژه ها وجود دارد.

محمد پژمان در رابطه با توسعه پروژه های حمل ونقل ریلی درون شهری مشهد افزود: در شرایط کنونی زمینه برای گفتگو درخصوص تامین منابع مالی، احداث و تجهیز خطوط و تامین واگن های خطوط قطارشهری وجود دارد.

وی با تاکید بر لزوم توسعه همکاری های دوجانبه میان شهرداری مشهد با انجمن دوستی ایران وچین در رابطه با سایر فرصت های سرمایه گذاری کلان اقتصادی در مشهد اظهار داشت: در حوزه خدمات شهری، تأمین زباله سوز برای شهر مشهد از دیگرموارد همکاری شهرداری با انجمن دوستی ایران و چین است.

پژمان با اشاره به اینکه روزانه در شهر مشهد بالغ بر دو هزارتن زباله تولید می شود تصریح کرد: این میزان زباله در ایام نوروز و با توجه به جحم بالای مسافری که به شهر مشهد سفر می کنند تا دو هزار و 500 تن افزایش می یابد که دراین زمینه شهرداری خواستار همکاری انجمن دوستی ایران و چین با شهرداری مشهد در خصوص تأمین زباله سوز، دفن بهداشتی و پسماند، تهیه کود و کمپوست است.

وی در رابطه با نوع زباله های تولیدی شهر مشهد خاطرنشان کرد: بر اساس آمار موجود یک سوم زباله های تولیدی شهر مشهد زباله خشک و دوسوم زباله ها را زباله های تر تشکیل می دهد.

پژمان تامین هزار دستگاه اتوبوس را از دیگر موارد پشنهادی شهرداری مشهد در حوزه حمل و نقل عمومی درون شهری عنوان کرد و افزود: هم اکنون ناوگان اتوبوسرانی شهرداری مشهد حدود یک هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد که درصورت تامین مالی با شرایط باز پرداخت قابل قبول، شهرداری مشهد آمادگی همکاری با انجمن دوستی ایران و چین را دارد.

وی تاکید کرد: سرمایه گذاری در حوزه های تفریحی و گردشگری، ساخت برج ها و بازار های تجاری، اماکن اقامتی و ایجاد فضاهای سرگرمی، فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری از سوی این شهرداری از دیگر موارد پیشنهادی برای توسعه همکاری بین ایران و چین است.

رئیس گروه اقتصادی انجمن دوستی ایران و چین نیز با اعلام آمادگی در رابطه با توسعه همکاریهای این انجمن با شهرداری مشهد گفت: در رابطه با خطوط قطار شهری مشهد زمینه مناسب برای همکاریهای میان شهرداری با انجمن دوستی ایران و چین وجود دارد که در این راستا با ساماندهی شرکت های علاقمند به سرمایه گذاری در حوزه حمل ونقل ریلی زمینه برای توسعه همکاری ها میان ایران وچین با شهرداری مشهد ایجاد می شود.

جوجین تانگ با اشاره به پیشرفت های کشور چین در حوزه شهرسازی تأکید کرد: طی 30 سال اخیر کشور چین در حوزه شهرسازی پیشرفت های قابل قبولی داشته است که در این زمینه آماده انتقال تجربیات ونیز سرمایه گذاری در بافت شهری مشهد را دارد.