به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جهانگیر تشکری ظهر یکشنبه در جمع مسئولان ستاد زیر بنایی جنوب کرمان اظهار داشت: با توجه به خشکسالی های سالهای اخیر کم آبی از مشکلات مناطق جنوبی است که برای رفع مشکلات آبرسانی به مناطق مختلف طرحهای آب آشامیدنی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این بحث همه اعتبارات بر اساس ستاد راهبردی جذب و هزینه شده است اما پروژه های آب آشامیدنی نیمه تمام هستند.

وی یکی از مهمترین اولویتهای منوجان را آب آشامیدنی دانست و گفت: رفع ولتاژ برق، راه های روستایی، عمران شهری و بهداشت و درمان نیز از دیگر مشکلات منوجان بر اساس اولویت بندی هستند.

تشکری خواستار استقرار اداره های مختلف در شهرستانهای تازه تاسیس در جنوب کرمان شد و گفت: یکی دیگر از نیازهای منوجان نگاه ویژه به اشتغال پایدار به روستاها بخصوص کشاورزی و دامپروری است.