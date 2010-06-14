سازمان غذا و دارو در تعیین ردیف بودجه دچار مشکل می شود

دکتر حسین حسنی بافرانی در واکنش به تشکیل سازمان غذا و دارو بدون بررسی آن در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خبرنگار مهر گفت: ما همچنان منتظریم این موضوع به صورت لایحه به مجلس بیاید.

شورای عالی اداری در یکصد و سی و هفتمین جلسه خود مورخ 8 بهمن 88 بنابر پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشکیل سازمان غذا و دارو موافقت کرد.

حسنی با اظهار بی اطلاعی از مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تاسیس سازمان غذا و دارو گفت: بعید به نظر می رسد تشکیل این سازمان بدون بررسی در مجلس به سرانجام خوبی برسد چون قطعا در زمان تعیین ردیف بودجه دچار مشکل خواهد شد.

هدف از تشکیل سازمان غذا و دارو ارتقاء سلامت، بهداشت و ایمنی مواد و فرآورده‌های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، تأمین دارو، تجهیزات و اقلام پزشکی و ارتقاء کیفیت دارو است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر گستردگی حوزه غذا و دارو افزود: به دنبال تعدیل معاونتها در وزارتخانه ها موضوع تشکیل سازمان غذا و دارو به صورت لایحه مطرح شد و مجلس نیز خواستار ارائه لایحه آن از سوی دولت است.

حسنی تاکید کرد: اقدام دولت برای تشکیل سازمان غذا و دارو بدون نظر مجلس ایراد قانونی دارد.