درختان انار در مازندران شکوفه داد

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون در بیشتر منازل مسکونی و باغات روستاها و برخی واحد مسکونی شهری و مناطق جنگلی مازندران شکوفه های قرمز رنگ درخت انار باز شده و نوید فصل پرباری برای کشاورزان این استان را می دهد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در مازندران بیش از هزار و500 هکتار از باغ به کشت انار اختصاص دارد.

عادل صفایی گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از 16 هزارتن انار از باغهای استان برداشت شود.

وی افزود: وسعت باغ های انار ترش به صورت خودرو در خلیج میانکاله 12 هزار هکتار و وسعت انار ترش وحشی در دامنه های جنوبی بهشهر850 هکتار است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: چهار نوع انارشیرین، شکر، ترش و ملس در مازندران بیشتر از سایر گونه کشت شده است.

صفایی خاطرنشان کرد: بهشهر با دارا بودن750 هکتار باغ انار و گلوگاه با 350 هکتار بیشترین انار تولیدی سالانه استان را به خود اختصاص می دهند.

وی با اشاره به اینکه گل دهی امسال درختان انار پرباربوده ونشان ازمحصول سالم می دهد، یادآورشد: امیدواریم باغداران استان هم از تولید وفروش محصولات تولیدی خود راضی باشند.

بسیاری از مسافران و گردشگران در این موقع از سال و همزمان با برداشت انار در شرق مازندران پابه پای باغداران حضور دارند.