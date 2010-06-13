تحریم ایران بی فایده است / اوضاع پیچیده تر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ولید المعلم" در گفتگو با روزنامه الوطن چاپ سوریه گفت : تحریم ایران اقدامی بی فایده است و نه تنها منجر به راه حل نخواهد شد، بلکه موضوع برنامه هسته ای ایران را پیچیده تر خواهد کرد به ویژه اینکه امضای بیانیه اخیر تهران در راستای حل و فصل این موضوع امضا شد.

وی خاطر نشان کرد: سوریه همواره معتقد است که سیاست اعمال تحریم بی فایده است و تجارب بین المللی گذشته ناکارامدی چنین سیاستی را ثابت کرده است.

قطعنامه ضد ایرانی غرب در حالی چهارشنبه شب علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. پیش نویس قطعنامه آمریکا و همپیمانانش علیه ایران سرانجام با 12 رای مثبت، 2 مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رسید. نکته قابل توجه در تصویب این قطعنامه، ناکامی غرب در به دست آوردن اجماع کامل بود به طوری که ترکیه و برزیل به صراحت با این قطعنامه مخالفت کردند.