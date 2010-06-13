به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پرویز در مراسم بازدید از صنایع چوب و کاغذ مازندران گفت: باید تلاش کنیم علاوه بر افزایش تولید کاغذ سطح کیفی آن را نیز ارتقا دهیم تا از وارد کردن این محصول به کشور بی نیاز شویم و به رقابت با کاغذهای خارجی برخیزیم.

وی کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران را مجموعه‌ای بزرگ و ارزشمند دانست و تصریح کرد: بحث اقتصادی تولیدات این کارخانه باید با در نظر گرفتن کلیه ابعاد در جلسات و نشستهای تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.



پرویز افزود: کارخانه‌ها باید با حمایت دولت به مصرف کنندگان عمده واگذار شود و دولت و شخص رئیس جمهور نیز در این زمینه قول مساعد داده‌اند.

در ادامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در سخنانی با اشاره به نقش رسانه‌های نوشتاری در روشنگری جامعه گفت: مطبوعات در روزگاری که دشمنان به مقابله با نظام اسلامی برخاسته و دستاوردهای آن را نادیده گرفته‌اند و سیاه نمایی می‌کنند، با یاری دولت خدمتگزار بهترین و مناسب‌ترین بستر را برای مقابله با اینگونه توطئه‌ها فراهم می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی ابراهیمی اضافه کرد: 75 مطبوعه در قالب روزنامه، هفته نامه، ماهنامه و گاهنامه در مازندران فعالیت دارند و به سایر استانهای کشور نیز ارسال می شوند.

همچنین سید رمضان شجاعی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در سخنان کوتاهی بیان داشت: صنایع چوب و کاغذ مازندران به‌رغم اینکه در سطح خاورمیانه از ویژگی خاصی برخوردار است اما در سطح کشور مظلوم واقع شده که امیدواریم با همت مسئولان و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این کارخانه، شاهد افزایش سطح کمی و کیفی تولید کاغذ باشیم.



