به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، باشگاه مس کرمان در ادامه جذب بازیکن جدید در راستای تقویت تیم باز هم یک بازیکن برزیلی در پست دفاع جذب کرد.

مس کرمان پس از مذاکره با ادینهو گلزن مطرح مس کرمان در فصل گذشته به مدت یک فصل با این بازیکن تمدید کرد و قدرت خط تهاجمی خود را حفظ کرد.

ضمن اینکه با یک مدافع برزیلی که همراه ادینهو به ایران آمده بود نیز قرارداد امضا کرد، تا جای خالی مدافع برزیلی فصل گذشته مس که از این تیم جدا شده بود با یک برزیلی دیگر پر شود.

"نئا ندرو دیاز" به گفته مسئولان تیم مس کرمان سابقه حضور در تیمهای مطرح برزیل را در کارنامه خود دارد.

مذاکره مس برای جذب بازیکنان لیگ برتری همچنان ادامه دارد اما گویا پیشنهادهای نجومی مخالف اساسنامه فدراسیون از سوی بازیکنان مسئولان مس را با مشکل مواجه کرده است.

