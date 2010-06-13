به گزارش خبرنگار مهر درپلدشت، محبوب زارع بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان پلدشت افزود: طی دو ماه گذشته بر اثر بارش تگرگ و جاری شدن سیل اراضی کشاورزی، واحدهای مسکونی و باغات استان متحمل این میزان خسارت شده اند.

وی با اشاره به اینکه این میزان خسارت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد کاهش یافته است، بیان داشت: امسال 630 نقطه حادثه خیز در مناطق مختلف استان شناسایی شده که اقدامات لازم برای رفع خطر از آنها صورت خواهد گرفت.

جلیل غفاری فرماندار شهرستان پلدشت هم در این جلسه گفت: شکسته شدن حفاظ موقت در حاشیه رودخانه ارس در سال جاری 10 میلیارد ریال به 100 واحد مسکونی و 300 هکتار از اراضی کشاورزی خسارت وارد کرده است.

