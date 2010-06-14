به گزارش خبرنگار مهر، "خوان سماویا" در گزارشی در نود و نهمین نشست سالیانه سازمان جهانی کار (ILO) در ژنو به بررسی اوضاع کار و شرایط کارگران در سرزمینهای اشغالی پرداخته است.

مدیرکل سازمان بین المللی کار در ژنو گفت: این گزارش با همکاری کمیسیون ویژه اعزامی این سازمان به مناطق اشغالی فلسطین و کمک دولت سوریه و نیز دفتر اتحادیه عرب در قاهره تهیه شده است.

وی افزود: بر اساس این گزارش، سال گذشته میلادی وضعیت کار در سرزمینهای اشغالی با وجود رشد 3.7 درصدی نسبت به میانگین سال 2008 بسیار کمتر از استاندارد جهانی بوده است و کاهشی 15 درصدی نسبت به سال 1999 میلادی را نشان می دهد.

سماویا بیان داشت: این در حالی است که با وجود گذشت 3 سال از محاصره همه جانبه نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی، وضعیت کارگران در کرانه باختری که تحت کنترل تشکیلات خودگردان اداره می شود، تفاوتی با وضعیت کار در این منطقه ندارد و ادامه تنش های سیاسی مانع رشد وضعیت اقتصادی این مناطق شده است.

وی در ادامه این گزارش، وضعیت فلسطینی‌های ساکن مناطق اشغالی را وخیم ارزیابی کرده و به نقل از "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل با غیرقابل قبول خواندن ادامه محاصره نوار غزه، خواستار پایان این محاصره شده است.

مدیرکل سازمان بین المللی کار همچنین خواستار بهبود وضعیت کارگران در مناطق اشغالی و کمک همسایگان این مناطق از جمله سوریه و مصر شده است.