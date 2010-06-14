کاروان بندی دانشگاهیان عمره گذار از فردا/ اعزام اولین کاروان از 19 تیر ماه

محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییر زمان اعزام دانشجویان به سفر عمره مفرده از 16 به 19 تیرماه، گفت: در ابتدا قرار بود دانشجویان در 16 تیرماه به مکه مکرمه اعزام شوند اما این زمان به 19 تیرماه تغییر کرد.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره دانشگاهیان اضافه کرد: هزینه سفر عمره امسال دانشگاهیان حداکثر تا سقف 750 هزار تومان است که با پیش بینی هایی که انجام شده امسال این هزینه ها افزایش می یابد و مبلغ اولیه در حدود 850 هزار تومان اعلام شده است.

وی با بیان اینکه کاروان بندی عمره دانشگاهیان همزمان در تهران و سایر استانها صورت می گیرد، اظهار داشت: دانشجویانی که مبلغ موجودی آنها کامل نشده است، امکان قرار گرفتن در کاروان را نخواهند داشت و از اعزام حذف می شوند و زائرین ذخیره جایگزین آنها خواهند شد.

زارع گفت: دانشجویان رشته های علوم پزشکی به دلیل تاریخ امتحانات و مشکلات آن، در پروازهای آخر به سرزمین وحی اعزام می شوند.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره دانشگاهیان گفت: در مرحله اول اعزام سال 89 سه گروه دانشجویان پسر، اساتید و متأهلین در قالب 50 کاروان دانشجوی پسر، 7 کاروان اساتید و 16 کاروان متأهلین که در مجموع 73 کاروان هستند به سفر عمره مفرده اعزام می شوند.

وی افزود: در سفر عمره دانشجویان سال 89 تعداد 9 هزار دانشجوی پسر، متأهلین و اساتید به سرزمین وحی اعزام می شوند.