  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۵۱

زارع به مهر خبر داد:

کاروان بندی دانشگاهیان عمره گذار از فردا/ اعزام اولین کاروان از 19 تیر ماه

کاروان بندی دانشگاهیان عمره گذار از فردا/ اعزام اولین کاروان از 19 تیر ماه

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره دانشگاهیان گفت: کاروان بندی دانشگاهیان عمره گذار از فردا سه شنبه 25 خردادماه انجام و اعزام های مرحله اول دانشجویان از 19 تیرماه آغاز می شود.

محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییر زمان اعزام دانشجویان به سفر عمره مفرده از 16 به 19 تیرماه، گفت: در ابتدا قرار بود دانشجویان در 16 تیرماه به مکه مکرمه اعزام شوند اما این زمان به 19 تیرماه تغییر کرد.
 
معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره دانشگاهیان اضافه کرد: هزینه سفر عمره امسال دانشگاهیان حداکثر تا سقف 750 هزار تومان است که با پیش بینی هایی که انجام شده امسال این هزینه ها افزایش می یابد و مبلغ اولیه در حدود 850 هزار تومان اعلام شده است.
 
وی با بیان اینکه کاروان بندی عمره دانشگاهیان همزمان در تهران و سایر استانها صورت می گیرد، اظهار داشت: دانشجویانی که مبلغ موجودی آنها کامل نشده است، امکان قرار گرفتن در کاروان را نخواهند داشت و از اعزام حذف می شوند و زائرین ذخیره جایگزین آنها خواهند شد.
 
زارع گفت: دانشجویان رشته های علوم پزشکی به دلیل تاریخ امتحانات و مشکلات آن، در پروازهای آخر به سرزمین وحی اعزام می شوند.
 
معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره دانشگاهیان گفت: در مرحله اول اعزام سال 89 سه گروه دانشجویان پسر، اساتید و متأهلین در قالب 50 کاروان دانشجوی پسر، 7 کاروان اساتید و 16 کاروان متأهلین که در مجموع 73 کاروان هستند به سفر عمره مفرده اعزام می شوند.
 
وی افزود: در سفر عمره دانشجویان سال 89 تعداد 9 هزار دانشجوی پسر، متأهلین و اساتید به سرزمین وحی اعزام می شوند.
کد مطلب 1100135

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها