به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، مسئول این گروه کوهنوردی بعد از ظهر یکشنبه در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: تاکنون هیچ گروهی به این چتر سنگی با ارتفاع 175 متر و کلاهک 22 متر ارتفاع بطور کامل صعود نکرده است.

اصغر مهدیزاده با اشاره به اینکه صعود به این چتر سنگی بی نظیر در جهان باید به صورت کامل پاندول و صعود مصنوعی باشد، بیان داشت: این گروه با صعود به این چتر سنگی در صدد به ثبت رساند رکود تازه ای در جهان است.

اروج قاسم زاده یکی از اعضای این گروه صخره نوردی نیز با بیان اینکه مسیر صعودی این گروه، 16 اردیبهشت ماه امسال با رمز یا زهرا مسیرگشایی شده است، اظهار داشت: اصغر مهدی زاده، اروج قاسم زاده، موسی وحدانی، سیامک حسن نژادی، ایوب جعفرزاده و سینا حسن نژادی اعضای این گروه هستند.

وی ادامه داد: این گروه کوهنوردی اکنون مشغول زدن کارگاه سوم بر روی دیواره سنگی این بنای طبیعی است.

