به گزارش خبرگزاری مهر، مارادونا همواره دو ساعت به دست می کند؛ مربی تیم ملی آرژانتن، یکی از ساعت ها را به زمان محلی تنظیم می کند و دیگری را با زمان آرژانتین. علاوه بر این، او به عنوان کسی است که به ولخرجی معروف است. مارادونا گوشواره های بزرگ الماس به گوش می کند، ضمن اینکه یک سرویس بهداشتی گرانقیمت هم در اتاق هتلش نصب شده است.

مارادونا علاقه فراوانی به دست کردن ساعت های گرانقیمت دارد تا آنجا که اداره مالیات ایتالیا از این بابت بسیار خوشحال است چراکه در سال 2006 یک جفت ساعت رولکس مارادونا را به تلافی مالیاتی که او باید به منظور حضور در ناپل به اداره مالیات ایتالیا می پرداخت و از آن سر باز زد را توقیف کرد. مقامات ایتالیایی می گویند مارادونا 39 میلیون دلار مالیات به آنها بدهکار است.

بر پایه گزارش یاهو، مارادونا اکنون یک جفت ساعت Hublot به دست می کند که شماره 10 پیشین تیم ملی آرژانتین را در حالی که به هنگام پیروزی دست ها را به بالا می برد را به تصویر می کشد. البته لوازم مارادونا به این دو ساعت محدود نمی شود. او علاوه بر این دو ساعت ، کت Goodfellas (اشاره به فیلم "رفقای خوب" به کارگردانی مارتین اسکورسیزی و با بازی درخشان روبرت دو نیرو و جو پشی) به تن می کند. او همچنین یک تسبیح برای انجام بازی جوانمردانه به دست می گیرد. اگر حضور مارادونا در رقابت های جام جهانی ادامه پیدا کند، تصویر دوساعته بودن او وجهه جهانی پیدا می کند. ساعت هایی که پاریس هیلتون در نظر دارد نوع صورتی آن را به دست کند.