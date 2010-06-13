"برهوت عشق" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آندره بیلی عضو آکادمی گنکور درباره این رمان که برنده جایزه بزرگ رمان از آکادمی فرانسه شده است گفته است:"برهوت عشق" یک جواهر تکنیک و هنر است. در این رمان حال و گذشته با تک گویی درونی و راوی دانای کل چنان با هم در می‌آمیزند و روی هم می‌لغزند که تنوع ریتم و تمپو نامحسوس باقی می‌ماند. این کتاب شاهکار نویسنده‌اش است و جایگاه او را به‌عنوان بهترین رمان‌نویس ما تثبیت می‌کند.

در این رمان 12 فصلی می‌خوانیم: شبی بود مثل شبهای دیگر-اواخر ژانویه وقتی در این نواحی زمستان کم‌رنگ می‌شود- که رمون در تراموای کارگری از دیدن آن زن در برابرش حیرت کرد. هر شب بی آنکه از آن محموله انسانی رنج ببرد به خودش می‌قبولاند که یک مهاجر است؛ نشسته بود بین مسافران عرشه و کشتی تاریکی‌ها را می‌شکافت.

موریاک در آثارش با اینکه واقعیت را بی‌رحمانه تحلیل می‌کند اما آخرین یقین را نگه می‌دارد؛ یقین به وجود نیکی که از هر درک وفهمی پیش می‌گیرد.

در بیانیه آکادمی سوئد هنگام اهدای جایزه نوبل ادبیات به این نویسنده که در آخر کتاب به چاپ رسیده آمده است: وقتی آثار فرانسوا موریاک را می‌خوانیم اولین چیزی که توجه ما را جلب می‌کند پافشاری او بر توصیف محیطی معین است؛ گوشه‌ای از دنیا که می‌توان آن را با انگشت روی نقشه فرانسه نشان داد.

همچنین در این بیانیه می‌خوانیم: در تمام رمانهای او می‌توان صحنه‌هایی فراموش ناشدنی، دیالوگها و موقعیتهایی پر رمز و راز و به طرز بی‌رحمانه‌ای افشا کننده را پیدا کرد.

کتاب "برهوت عشق" با شمارگان1650 نسخه در 208 صفحه و به قیمت 4500 تومان منتشر شده است.

