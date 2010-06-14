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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۸:۵۱

مجمع عمومی انجمن علمی تاریخ پژوهان حوزه برگزار می شود

مجمع عمومی انجمن علمی تاریخ پژوهان حوزه برگزار می شود

مجمع عمومی انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم با حضور اعضای افتخاری و پیوسته انجمن اواخر خردادماه برگزار خواهد شد.

دبیر انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: انجمن تاریخ پژوهان حوزه نزدیک به 400 عضو دارد که 120 نفر از آنان عضو پیوسته هستند و مجمع عمومی انجمن با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت، ارائه گزارش عملکرد یک ساله هیئت مدیره جدید انجمن از برنامه های این مجمع خواهد بود.

حجت الاسلام دکتر الله اکبری افزود: تلاش خواهد شد که در این مجمع عمومی، گفتگوی علمی میان دو نفر از اساتید برجسته تاریخ برای استفاده اعضای انجمن برگزار شود.

وی افزود: انجمن تاریخ پژوهان حوزه تاکنون 21 شماره نشریه تاریخ پژوهان را منتشر کرده است و مقدار بسیار زیادی از مقالات تخصصی تالیف شده توسط اعضای انجمن نیز در نوبت انتشار قرار گرفته است که به مرور منتشر خواهد شد. 

کد مطلب 1100185

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