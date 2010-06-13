به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق مفتح گفت: غرفه ایران در سه بخش " ایران دیروز، امروز و فردا" طراحی شده است و جزو 10 غرفه برتر اکسپوی شانگهای قرار گرفته است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: علیرغم محدودیت زمانی،‌ سالن ایران‌ با روش‌های علمی و هنری در این سه بخش در معرض دید علاقه‌مندان گذاشته شده و یکی ا‌زغرفه‌های خوب و جالب اکسپو به شمار می‌آید که با اقبال خوب بازدید‌کنندگان نیز مواجه شده است.

وی نمایشگاه اکسپو را المپیک فرهنگی دانست و افزود: اکسپو بزرگترین و طولانی‌ترین نمایشگاهی است که در دنیا برگزار می‌شود و در این دوره پیش‌بینی می‌شود بیش از 100 میلیون نفر از این نمایشگاه بازدید کنند.

