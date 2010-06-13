غرفه فرهنگی ایران در جام جهانی با استقبال مواجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2010 در کشور آفریقای جنوبی با هماهنگیهای قبلی شهرداری پرتوریا و فیفا در محل یکی از ورزشگاههای این شهر واقع در منطقه سنچوریوم نمایشگاهی با حضور تعدادی از کشورهای جهان و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برپا شد.

این نمایشگاه با دعوت قبلی شهرداری پرتوریا از نمایندگیهای سیاسی و فرهنگی کشورها و جلسات پی درپی با مسئولین شهرداری، وزارت ورزش، وزارت فرهنگ و هنر و وزارت روابط و همکاریهای بین‌المللی کشو آفریقای جنوبی برای حضور آنها و با هدف نمایش توانمندیهای فرهنگی و هنری و صنایع دستی نمایندگیهای سیاسی و فرهنگی مقیم آفریقای جنوبی ترتیب یافته است.

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز با حضور در این نمایشگاه و نمایش آثار صنایع دستی و فرهنگی و هنری ایران حضور پررنگ و برجسته‌ای دارد.

این نمایشگاه همزمان با افتتاح مسابقات جام جهانی با حضور شهردار پرتوریا، مدیران کل ورزش و فرهنگ و هنر ایالت خاتنگ و مقامات محلی گشایش یافت.

غرفه رایزنی فرهنگی ایران با مساحتی افزون بر 100 متر مربع، بزرگتر از سایر غرفه‌ها و با نمایش صنایع دستی زیبا و تحسین برانگیز کشورمان توجه همگان را به خود جلب کرده است.