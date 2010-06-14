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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۴۴

سرهنگ فرید:

برگزاری کنگره شعر "تا هنوز ناتمام" در لرستان

برگزاری کنگره شعر "تا هنوز ناتمام" در لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان لرستان گفت: چهارمین کنگره شعر دفاع مقدس با عنوان "تا هنوز ناتمام ..." هم‌زمان با هفته دفاع مقدس در لرستان برگزار می‌شود.

سرهنگ ناصر فرید در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: این کنگره به‌همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری لرستان هم‌زمان با هفته دفاع مقدس در لرستان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: علاقمندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود در موضوعات شعر دفاع مقدس، بهره‌گیری شعر دفاع مقدس از مضامین و مفاهیم عاشورایی، شعر مقاومت فلسطین و لبنان و شعر کودک و نوجوان دفاع مقدس را ارسال کنند.

مدیر کل اداره حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان لرستان یادآور شد: شاعران می توانند آثار خود را حداکثر تا 31 مردادماه سال‌جاری به دبیرخانه جشنواره واقع در خرم‌آباد، میدان 22 بهمن، بالاتر از بلوار شهید پژوهنده، اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان ارسال کنند.

کد مطلب 1100190

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