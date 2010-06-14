برگزاری کنگره شعر "تا هنوز ناتمام" در لرستان

سرهنگ ناصر فرید در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: این کنگره به‌همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری لرستان هم‌زمان با هفته دفاع مقدس در لرستان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: علاقمندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود در موضوعات شعر دفاع مقدس، بهره‌گیری شعر دفاع مقدس از مضامین و مفاهیم عاشورایی، شعر مقاومت فلسطین و لبنان و شعر کودک و نوجوان دفاع مقدس را ارسال کنند.

مدیر کل اداره حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان لرستان یادآور شد: شاعران می توانند آثار خود را حداکثر تا 31 مردادماه سال‌جاری به دبیرخانه جشنواره واقع در خرم‌آباد، میدان 22 بهمن، بالاتر از بلوار شهید پژوهنده، اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان ارسال کنند.