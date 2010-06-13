به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمدرضا پورخاتون بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: 13 سال خشکسالی پیاپی تاثیر منفی بر منابع آبی استان کرمان گذاشته است و کمبود آب موجب بروز مشکلاتی در بخش کشاورزی شده است.

وی افزود: در راستای بهره وری بهتر با شرایط موجود اصلاح الگوی کشت در استان کرمان ضروری است.

وی با اشاره به لزوم کشاورزی علمی اضافه کرد: اجرای مقررات استاندارد محصولات کشاورزی نیز باید به صورت اجباری در استان انجام شود.

معاون جهاد کشاورزی کرمان افزود: توجه به پتانسیلها و استعدادها و محدودیتهای کشت در هر منطقه ضروری است.

وی با تاکید بر سلامت سازی محصولات کشاورزی گفت: با رعایت استانداردهای کشت زمینه سلامت بیشتر محصولات زراعی و باغی فراهم می شود.

پور خاتون افزود: سطح زیر کشت محصولات زراعی در کرمان 174 هزار و 360 هکتار است.

وی بیان داشت: از این میزان سطح زیر کشت یک میلیون و 735 هزار تن انواع محصولات کشاورزی برداشت می شود.

وی گفت: در حوزه باغها نیز میزان باغهای استان کرمان 411 هزار هکتار است و عمده ترین محصولات باغی استان کرمان پسته بوده که مهمترین محصول ارزآور و استراتژیک کشاورزی استان کرمان است.