تجلیل از برترین های لیگ نهم تیرماه برگزار می شود/ سه شهر نامزد میزبانی

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مراسم تجلیل از برترین های اخلاق لیگ برتر فوتبال با همکاری کمیته های فرهنگی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر برگزارخواهد شد و طی آن از برترین‌های اخلاق نهمین دوره مسابقات لیگ برتر تجلیل خواهد شد.

محمد علیپور ضمن اعلام این خبر به مهر تصریح کرد: در این همایش یک روزه گزارش عملکرد فرهنگی سازمان لیگ برتر و برنامه‌های سال آینده ارائه و مسئولان فرهنگی باشگاه‌های لیگ نیز گزارشی از فعالیت‌های خود را ارائه خواهند داد.



وی درخصوص محل برگزاری مراسم انتخاب برترین‌های لیگ نهم یادآورشد: تاکنون شهرهای مشهد، تهران و اصفهان برای میزبانی این مراسم اعلام آمادگی کرده ‌اند که درحال بررسی شرایط این شهرها هستیم .