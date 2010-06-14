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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۳۰

علیپور به مهر خبر داد:

تجلیل از برترین های لیگ نهم تیرماه برگزار می شود/ سه شهر نامزد میزبانی

تجلیل از برترین های لیگ نهم تیرماه برگزار می شود/ سه شهر نامزد میزبانی

مشاور فرهنگی سازمان لیگ برتر از برگزاری دومین دوره مراسم تجلیل از برترین های لیگ نهم در اواسط تیرماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مراسم تجلیل از برترین های اخلاق لیگ برتر فوتبال با همکاری کمیته های فرهنگی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر برگزارخواهد شد و طی آن از برترین‌های اخلاق نهمین دوره مسابقات لیگ برتر تجلیل خواهد شد.

محمد علیپور ضمن اعلام این خبر به مهر تصریح کرد: در این همایش یک روزه گزارش عملکرد فرهنگی سازمان لیگ برتر و برنامه‌های سال آینده ارائه و مسئولان فرهنگی باشگاه‌های لیگ نیز گزارشی از فعالیت‌های خود را ارائه خواهند داد.
 
وی درخصوص محل برگزاری مراسم انتخاب برترین‌های لیگ نهم یادآورشد: تاکنون شهرهای مشهد، تهران و اصفهان برای میزبانی این مراسم اعلام آمادگی کرده ‌اند که درحال بررسی شرایط این شهرها هستیم .

کد مطلب 1100212

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