جزئیات قراردادهای 7 فاز جدید پارس جنوبی / ارزش قراردادها 15.5 میلیارد دلار

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت 37 روز از اولتیماتوم وزیر نفت به سیاست وقت کشی خارجیهای حاضر در پارس جنوبی و برگزاری نشستهای کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به تدریج شرایط برای تعیین و تکلیف قرارداد 12 فاز باقیمانده این میدان مشترک گازی فراهم می‌شود.

بر این اساس با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور برای شتاب بخشیدن به توسعه پارس‌ جنوبی به وزارت نفت مجوزی داده شده است که برای هر 2 فاز استاندارد پارس جنوبی تا سقف 4.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و به انعقاد قرارداد و ترک تشریفات مناقصه اقدام کند.

پیش بینی می شود با اجرای فازهای باقیمانده پارس جنوبی پرونده طرح توسعه بزرگترین سفره گازی مشترک جهان تا پایان برنامه پنجم بسته شود که در این صورت امکان تولید روزانه بیش از 800 میلیون متر مکعب گاز فراهم خواهد شد.

در حال حاضر عملیات اجرایی 7 فاز شامل 12 (معادل سه فاز)، 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی در حال انجام بوده، ضمن آنکه قرارداد طرح توسعه فازهای 11 (معادل 2 فاز)، 20 و 21 این میدان گازی با پیمانکاران چینی و ایرانی منعقد شده است.

در این میان، به دستور وزیر نفت برای تعیین تکلیف قرارداد 7 فاز جدید شامل فازهای 13، 14، 22، 23، 24، 27 و 28 پارس جنوبی کنسرسیوم هایی با حضور پیمانکاران داخلی تشکیل شده است که در شرایط فعلی مذاکرات قراردادی برای واگذاری این فازهای مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد.

جزئیات قرارداد 7 فاز جدید پارس جنوبی



به گزارش مهر، پس از خروج ترکیه از مذاکرات طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی، به زودی قرارداد این سه فاز به کنسرسیومی متشکل از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، صف، ایزوایکو، شرکت ساختمان صنایع نفت (اویک) و احتمالا صدرا واگذار خواهد شد.



قرارداد طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی شامل حفاری 36 حلقه چاه دریایی، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سه سکو، خطوط لوله زیر دریایی و پالایشگاه ساحلی در قالب قراردادهای بیع متقابل و به صورت EPPSC (کلید در دست) شامل طراحی‌، تدارک‌ و تامین‌، ساخت‌ و راه‌اندازی‌ در حالی امضا می شود که هدف از اجرای این پروژه تولید روزانه 40 میلیون متر مکعب گاز است.



قرارداد فاز 13 و 14 پارس جنوبی هم به کنسرسیومی متشکل از 8 شرکت پیمانکاری داخلی به رهبری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) واگذار خواهد شد.



پیش بینی می شود در طرح توسعه این دو فاز پارس جنوبی با حفاری 24 حلقه چاه دریایی، نصب و راه اندازی دو سکو در خلیج فارس امکان تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز فراهم شود.



قرارداد فاز 27 و 28 پارس جنوبی نیز به صورت کلید در دست به پتروپارس واگذار خواهد شد و با توافق انجام گرفته در سطح شرکت نفت تمامی مراحل توسعه این دو فاز پارس جنوبی توسط شرکتهای اقماری و زیرمجموعه پتروپارس انجام می گیرد.



هدف از طرح توسعه فاز 27 و 28 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی با حفاری 24 حلقه چاه توسعه ای، نصب و راه اندازی دو سکوی دریایی است.

امضای 15.5 میلیارد دلار قرارداد گازی با حضور احتمالی رئیس جمهور



ارزش قرارداد 7 فاز جدید پارس جنوبی در مجموع حدود 15.5 میلیارد دلار برآورد می شود به طوری که ارزش قراردادهای توسعه فازهای 13 و 14 و فازهای 27 و 28 پارس جنوبی هر یک به میزان 5.5 میلیارد دلار و حجم قرارداد فاز 22 تا 24 پارس جنوبی حدود 4.5 میلیارد دلار برآورد شده است.



تاکنون زمان بندی قطعی امضای سه پکیج قراردادی فازهای 13، 14، 22، 23، 24، 27 و 28 پارس جنوبی مشخص نشده است اما گفته می شود این قراردادها به طور همزمان و با حضور احتمالی رئیس جمهور بین کنسرسیومهای داخلی و شرکت ملی نفت ایران فردا شنبه امضا خواهد شد.



در حال حاضر مذاکرات شرکت ملی نفت با چندین گروه و کنسرسیوم داخلی برای واگذاری قرارداد فاز 19 پارس جنوبی در حال انجام است اما پیشرفت مذاکرات این فاز نسبت به سایر فازها کمی عقب تر است.



همچنین هم اکنون با مرتفع شدن مشکلات تحصیل اراضی عملیات اجرایی فازهای 11 (معادل 2 فاز)، 20 و 21 پارس جنوبی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس آغاز شده است.