آغاز فصل تغییرات در شهرداری کرج/ گمانه زنی ها از جابجایی مدیران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاونت خدمات شهری، معاونت حمل و نقل و ترافیک، معاونت امور مالی، مدیریت شهرداری های مناطق شش و چهار کرج در راس لیستی هستند که ظاهرا شهردار کرج برای برکناری یا جابجایی آنان تصمیم گرفته است.

احتمال ابقای این مدیران در پست های یکدیگر از برکناری آنان قوی تر است.

همچنین جمعی از فعالان سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، علت این تغییرات را تامین نظر وزارت کشور برای صدور حکم آقازاده سرپرست کنونی شهرداری کرج می دانند.

این موضوع در کنار حضور اخیر وزیر کشور در کرج به رغم امتناع از صدور حکم فعالیت برای وی ، گفته فعالان سیاسی را واقعی تر می نماید.

اینکه جابجایی معاونت های شهرداری کرج با یکدیگر تا چه میزان علمی و کارشناسی است نیز محل سئوال کارشناسان شهری می باشد.

هرچند این اقدام در شهرداری کرج و بسیاری از دستگاههای کشور مرسوم است و ریشه در گذشته دارد ولی انتظار افکار عمومی این است که تغییرات مدیریتی شهرداری کرج در جهت اصلاح امور باشد.

همچنین منابع نزدیک به شهرداری کرج از اعلام زمان دقیق اعمال این تغییرات اظهار بی اطلاعی کرده اند.