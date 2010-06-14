علیرضا علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: طبق بخشنامه سازمان لیگ به تمامی باشگاه ها از آنها خواسته ایم قبل از انعقاد هرگونه قراردادی در مورد وضعیت بازیکنان مورد نظر از سازمان لیگ استعلام بگیرند تا برای جذب بازیکنان جدید با مشکل محرومیت روبرو نشوند.

علیپور در خصوص احتمال محرومیت برخی از مربیان و بازیکنان منشوری در لیگ دهم تصریح کرد: قصد رسانه ای کردن این مسئله را ندارم ولی سازمان لیگ و ستاد منشور اخلاقی و رفتاری در برخورد با بازیکنانی که مغایر هنجارهای پذیرفته جامعه و فوتبال کشورعمل می کنند مصمم و جدی است و این روند در لیگ دهم با شدت و حدت بیشتری پیگیری خواهد شد.

رئیس ستاد منشور اخلاقی در خصوص اینکه گفته می شود عملکرد این ستاد به نوعی تداخل در وظایف ذاتی کمیته انضباطی است، تصریح کرد: ما هرگز دخالتی در کار کمیته انضباطی نداریم و این دو بخش باید هر یک به وظایف و ماموریت های ذاتی خود رسیدگی کنند ولی از جهتی نمی توانیم شاهد ادامه برخی ناهنجاریها در فوتبال باشیم.

وی اضافه کرد: بحث اعمال محدودیت برای افرادی که شان و جایگاه خود را به عنوان مربی و بازیکن حفظ نمی کنند و رفتارهایی برخلاف هنجارهای پذیرفته شده جامعه مرتکب می شوند جدی است و در لیگ دهم نیز کسانی که با چارچوب های اخلاقی و معیارهای رفتاری سازمان لیگ هماهنگ نباشند، اجازه فعالیت نخواهند داشت.

علیپور تصریح کرد: سازمان لیگ به حریم شخصی و خصوصی افراد وارد نمی شود ولی زمانی که ناهنجاری ها به سطح جامعه و محیط ورزش سرایت می کند و بسیاری از جوان ها از این ناهنجاری ها الگو برداری می کنند طبیعی است که نباید مقابل اینگونه رفتارها بی تفاوت باشیم و سکوت کنیم.

