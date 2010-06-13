مجوزهای حفاری در قزوین ماهانه صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین علیرضا هنرور در نخستین جلسه توجیهی بررسی و هماهنگی فرآیند صدور مجوز حفاری که عصر امروز تشکیل شد، اظهار داشت: با تغییر فرآیند، مجوزهای حفاری از این پس به صورت ماهانه صادر می‌شود و مراحل تصمیم ‌سازی در کمیته فنی که در نیمه دوم هر ماه تشکیل می‌شود، انجام خواهد شد.



وی با اعلام این مطلب که فرآیند صدور مجوز در هر سه منطقه قزوین یکسان و از هرگونه سردرگمی و بی‌ نظمی جلوگیری خواهد شد، افزود: در شهر قزوین فقط هزینه‌های مرمتی از دستگاه‌های حفار دریافت می‌شود، در حالیکه در سایر شهرها از جمله تهران و تبریز هزینه‌هایی شامل صدور مجوز، اداری، نظارتی، خدماتی، خسارتی و جرایم مرتبط نیز از دستگاه‌های حفار دریافت می‌شود.

در ادامه مدیر منطقه سه شهرداری قزوین نیز با تأکید بر حساسیت موضوع حفاری‌ها، اظهار داشت: باید برای انجام مراحل صدور مجوزهای حفاری شهر قزوین، یک بازه زمانی مشخص در نظر گرفته شود.



ناصر گنجی تصریح کرد: نظارت و کنترل قاطع بر حفاری‌ها امری ضروری است و موفقیت در انجام مطلوب فرآیند جدید صدور مجوز مستلزم ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مناطق شهرداری و مدیریت حفاری‌های شهر است.

حشین بهزادپور مدیر منطقه دو شهرداری قزوین هم نقش مسئولان عمرانی را در نظارت اجرای حفاری‌های سطح شهر مهم دانست و خواستار حضور مسئولان عمرانی در جلسات کمیته فنی کمیسیون هماهنگی حفاری‌ها شد و گفت: فرآیند طراحی شده در خصوص صدور و کنترل مجوزهای حفاری فرآیندی خوب است.

در ادامه جمال رهبری‌ منش مدیر امور هماهنگی مناطق و نواحی گفت: ناظرین شرکت‌های خدمات‌ رسان باید در تمام مراحل حفاری بر عملکرد پیمانکار خود نظارت کیفی و کمی داشته باشند و مسئولیت پاسخگویی در صورت بروز هرگونه خسارات احتمالی نیز بر عهده شرکت‌های حفار است.

دریافت ۲۰ درصد پیش‌پرداخت هزینه مرمتی و یک درصد قرارداد پیمانکار و حق‌الارض از شرکتهای خدمات‌ رسان در زمان صدور مجوز حفاری، ارائه پیشنهادهای مناطق شهرداری در خصوص فرم تعیین صلاحیت پیمانکاران و دستگاه‌های حفار و فرم‌های ۱۳گانه فرآیند صدور مجوز حفاری برای رفع نواقص و کمبودهای احتمالی و ابلاغ تابلوی معرفی طرح طراحی شده به ادارات حفار از مصوبات این جلسه بود.