به گزارش خبرنگار مهر، بابک معصومی که توانسته بود پس از پنج سال تیم فوتسال پرسپولیس را به رقابتهای لیگ برتر برساند با توجه به شرایط خاص جسمانی اش از ادامه سرمربیگری در این تیم کناره گیری کرد.

به دنبال این کناره گیری، حبیب کاشانی به پاس زحمات و تلاش های بابک معصومی، وی را به عنوان مدیر تیم های فوتسال باشگاه منصوب کرد.

بابک معصومی که سابقه بازی در تیم ملی فوتسال ایران را دارد از دو سال پیش به دنبال بروز علائم سرطان خون تحت درمان و سپس شیمی درمانی قرار گرفت و توانست این بیماری سخت و مهلک را پشت سربگذارد و به میادین فوتسال بازگردد.